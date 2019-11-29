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  • 29.11.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:01

'de işçi servisi tırla çarpıştı: 7 yaralı

Sabah saatlerinde Dilovası'nda işçileri taşıyan bir servis aracı ile tır çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de işçi servisi tırla çarpıştı

'nin Dilovası ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen işçi servisi ile tır çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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