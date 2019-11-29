Eşine sokakta şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Gaziantep'te Emrah Ç. (32), evi terk eden karısı Büşra'yı (24) sokakta yakaladı. Kızı Elif'in gözü önünde saldırdı.
Minik yavrunun dehşete düştüğü anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan dayakçı eş, mahkemece serbest bırakıldı.
Kocasından meydan dayağı yiyen Büşra, kızı Elif'le İstanbul'daki yakınlarına sığındı.
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