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'da cani koca dehşet saçtı! Son sözü “Kocam bıçakladı” oldu...

’da genç kadın, sokak ortasında kanlar içinde bulundu. Ölüme terk edilen talihsiz kadın, "Beni kocam bıçakladı" dedi. Daha sonra da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaman dehşet!
Kaldırımda yaralı bulunan kadının kocası tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Olay geçen salı 'da yaşandı. Burcu Tokaker (32), sokakta kanlar içinde bulundu. Ölüme terk edilen talihsiz kadın, "Beni kocam Sezer Tokarer bıçakladı" dedi. Daha sonra da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, cani kocanın, karısını, kaldırımda boğazını keserek kaçtığını tespit etti. dedektifleri zanlının gidebileceği operasyon yapmaya devam ediyor.


her yerde aranıyor.


Ziya RAMOĞLU

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