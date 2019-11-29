Kaldırımda yaralı bulunan kadının kocası tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Olay geçen salı Adana'da yaşandı. Burcu Tokaker (32), sokakta kanlar içinde bulundu. Ölüme terk edilen talihsiz kadın, "Beni kocam Sezer Tokarer bıçakladı" dedi. Daha sonra da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, cani kocanın, karısını, kaldırımda boğazını keserek kaçtığını tespit etti. Cinayet dedektifleri zanlının gidebileceği operasyon yapmaya devam ediyor.
Sezer Tokarer her yerde aranıyor.
Ziya RAMOĞLU
Sezer Tokarer her yerde aranıyor.
Ziya RAMOĞLU
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