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  • 28.11.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:43

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü

'in Konak ilçesinde, merdivenlerden düşen , kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü

Olay, 23 Kasım tarihinde Konak ilçesine bağlı semtinde meydana geldi. Eşiyle birlikte alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası , iddiaya göre, merdivenleri çıkarken, dengesini kaybedip düştü. Başına darbe alan Payzin, yaralandı.

Mehmet Cüneyt Payzin, eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Payzin, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Payzin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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