Her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan son buldu. Özellikle bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 28 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

28 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 8 - 27 - 38 - 46 - 47