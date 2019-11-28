Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.11.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 21:16

28 Kasım MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 5. kez devreden ikramiye tutarı 14 milyon lira...

21 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerin ardından yaklaşık 14 milyon liralık 5. kez bu hafta devretti. Büyük devir işleminin ardından bayilerden oynayan vatandaşlar 28 Kasım MPİ nı öğrenmek istiyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Peki, çekilişlerin ardından hangi numaralar kazandı? İşte 28 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

28 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan son buldu. Özellikle bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 28 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

28 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 8 - 27 - 38 - 46 - 47

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri28 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5. kez devreden ikramiye tutarı 14 milyon lira...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri