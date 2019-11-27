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  • 27.11.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:08

'da 141 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

’da özel bir okulda öğrenim gören 141 ler, şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada “Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

141 öğrenci hastanelik oldu! İnceleme başlatıldı!

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir okulun bazı leri dün gece saatlerinden itibaren kusma ve karın sı şikayetleriyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda si şüphesiyle yemek ve su numuneleri alınırken, okul yönetimi velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi.

Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı açıklamada, gece sabaha kadar farklı hastanelere müracaatlar olduğunu belirterek, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı." dedi.

Öğrencilerin kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuruda bulunduğu bilgisini veren Nayir, kesin sonucun numunelerin değerlendirilmesinden sonra belli olacağını dile getirdi.

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