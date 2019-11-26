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Taksitli alışverişte ‘tek senet’ uyarısı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Senetle taksitli alışveriş yapıldığında, her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir. Kötü niyetli satıcı sizi taksit ödememiş gibi gösterebilir" dedi.

Taksitli alışverişte ‘tek senet’ uyarısı
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Senetle taksitli alışveriş yapıldığında, her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir. Kötü niyetli satıcı sizi taksit ödememiş gibi gösterebilir" dedi.

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