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  • 25.11.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 19:07

'da boş havuza düşen temizlik görevlisi öldü

'da bir evin bahçesindeki havuza düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti. Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Malatya'da acı ölüm!

'da bir evin bahçesindeki havuza düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, temizlik görevlisi Mehmet Tufan (56), Çamurlu Mahallesi Villakent Konutları'ndaki bir evde çalıştığı sırada bahçe kısmındaki boş havuza düştü.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma Hastanesine kaldırılan Tufan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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