Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, dün gece, Yeni Yalı Mahallesi Döküm Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 LZ 8083 plakalı otomobil ile Tugay A. yönetimindeki 41 U 2786 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 34 LZ 8083 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyere ve trafik lambasına çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen trafik lambasının kırmızı ışıkta takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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