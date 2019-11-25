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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:54

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

’nin Körfez ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 3 kişi yaralanırken, devrilen trafik lambası kırmızı ışıkta takılı kaldı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

, dün gece, Yeni Yalı Mahallesi Döküm Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 LZ 8083 plakalı otomobil ile Tugay A. yönetimindeki 41 U 2786 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 34 LZ 8083 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyere ve trafik lambasına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen trafik lambasının kırmızı ışıkta takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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