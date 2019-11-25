Otobüs, Asya'dan Avrupa'ya geçiyor.
75 kilometre yol yapıyor.
12 ilçede 78 durağa uğruyor.
Turunu 2 veya 3 saatte tamamlıyor.
Ortalama 57 bin yolcu taşıyor.
Birçok hikayeyi de içinde barındırıyor.
Kimi evlilik teklif ediyor.
Kimi yolculuk sırasında doğum yapıyor.
Favorileri ise numaradan uykuya yatanlar!
EFSANE DİRENİYOR
İstanbul Tuzla-Cevizlibağ arasında çeyrek asrı aşkın süredir sefer yapan 500T, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları nedeniyle eski popülerliğini yitirmeye başladı. Ama yine de klasikleşen otobüs hattı olarak hizmete devam ediyor. Üzerinde güneş batmayan hat olarak bilinen 500T, birçok hikayeyi de barındırıyor. İlginç bir olayı, aynı güzergahta 30 yıldır direksiyon sallayan Kemal Berge (55) anlattı:
"12 yıl önce Cevizlibağ'da kalabalık bir grup bindi. İçlerinden bir kız, 'Ağabey, biraz yavaş git. Kadının sancısı var' dedi. Erkekler ön tarafa geldi, kadınlar yatan kadının etrafında toplandı. Aradan 20-25 dakika geçti, kadınların olduğu yerden çocuk bağırtısı geldi. Otobüsü kenara çektim, erkek yolcuları başka bir arabaya verdim. Doğum yapan kadını ve yakınlarını Kartal Devlet Hastanesi'ne bırakıp yoluma devam ettim."
75 kilometre yol yapıyor.
12 ilçede 78 durağa uğruyor.
Turunu 2 veya 3 saatte tamamlıyor.
Ortalama 57 bin yolcu taşıyor.
Birçok hikayeyi de içinde barındırıyor.
Kimi evlilik teklif ediyor.
Kimi yolculuk sırasında doğum yapıyor.
Favorileri ise numaradan uykuya yatanlar!
EFSANE DİRENİYOR
İstanbul Tuzla-Cevizlibağ arasında çeyrek asrı aşkın süredir sefer yapan 500T, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları nedeniyle eski popülerliğini yitirmeye başladı. Ama yine de klasikleşen otobüs hattı olarak hizmete devam ediyor. Üzerinde güneş batmayan hat olarak bilinen 500T, birçok hikayeyi de barındırıyor. İlginç bir olayı, aynı güzergahta 30 yıldır direksiyon sallayan Kemal Berge (55) anlattı:
"12 yıl önce Cevizlibağ'da kalabalık bir grup bindi. İçlerinden bir kız, 'Ağabey, biraz yavaş git. Kadının sancısı var' dedi. Erkekler ön tarafa geldi, kadınlar yatan kadının etrafında toplandı. Aradan 20-25 dakika geçti, kadınların olduğu yerden çocuk bağırtısı geldi. Otobüsü kenara çektim, erkek yolcuları başka bir arabaya verdim. Doğum yapan kadını ve yakınlarını Kartal Devlet Hastanesi'ne bırakıp yoluma devam ettim."
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