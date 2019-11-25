Eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü Eskişehir’de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın ailesi, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gelen baba Serdar Arslan, kaybettiği kızının ardından gözyaşı dökerken, katil zanlısı Özalpay’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim'de boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısında ağır yaralandı. Dün ise yaşamanı yitirdi. Baba Serdar Arslan, katil zanlısı Özalpay'dan şikayetçi olduğunu söyledi.



PUSU KURUP SALDIRDI

Baba Arslan, "Kızımı kurtaramadık, takdiri ilahi böyleymiş. Ne desek boş, sözün bittiği yerdeyiz. Yavrum 44 gün dayanabildi. Zaten bu cinayeti planlamışlar. Kızım arkadaşıyla birlikte gezerken, olaydan bir gün önce otomobille önünü kesip laf atmışlar. 'sizi öldüreceğiz' diye bağırmışlar. Farklı arabalarla kızımı takip etmiş. Kızım olay günü işten çıkınca yavrum dolmuştan inince oraya pusu kurmuş. Arkasından satırla kafasını ikiye bölmüş. Kızım yere düştükten sonra yüzüne vurmuş, ellerini kaldırmış, ellerini doğramış. Eşinden, büyük oğlundan hepsinden şikayetçiyim, kızımın katili bunlar" dedi.



