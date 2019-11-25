Rize'de birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi. Kuşağın en yaşlısı Pervin Engin'di (82). En genci ise Yeliz Şengül Pala...
PERVİN ENGİN
PERVİN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ AYŞE ŞENTÜRK
AYŞE HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ NURTEN HOCAOĞLU
NURTEN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ ÇİĞDEM ÖZER KÖSE
ÇİĞDEM HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ YELİZ ŞENGÜL PALA
PERVİN ENGİN
PERVİN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ AYŞE ŞENTÜRK
AYŞE HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ NURTEN HOCAOĞLU
NURTEN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ ÇİĞDEM ÖZER KÖSE
ÇİĞDEM HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ YELİZ ŞENGÜL PALA
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