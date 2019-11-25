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Birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi

’nin Fındıklı ilçesinde beş kuşaktan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla organize ettiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 1957 yılında öğretmenliğe başlayan ve ülke genelinde çeşitli illerde görev yaptıktan sonra emekli olan 82 yaşındaki , meslek bayrağını öğrencisi Ayşe Şentürk’e devretti. Geçen yılların ardından Şentürk’ün öğrencisi Nurten Hocaoğlu da öğretmen oldu. Hocaoğlu’nun öğrencisi Çiğdem Özer Köse de öğretmenlik mesleğini öğrencisi ’ya aşıladı. 62 yılda her öğrenci öğretmeninin izinden giderek meslek bayrağını taşıdı.

Beşöğretmen
'de birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi. Kuşağın en yaşlısı 'di (82). En genci ise ...




PERVİN ENGİN
PERVİN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ AYŞE ŞENTÜRK
AYŞE HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ NURTEN HOCAOĞLU
NURTEN HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ ÇİĞDEM ÖZER KÖSE
ÇİĞDEM HOCA'NIN ÖĞRENCİSİ YELİZ ŞENGÜL PALA

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