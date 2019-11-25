stanbul'da

emniyet güçleri, 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri'ın Büyükçekmece'de bir villada kaldığını belirledi. Baskında suç örgütü lideri ile beraberindeki kızı ve 1 adamı gözaltına alındı. Operasyonun kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ve mermiler ile 690 uyuşturucu hapın yanı sıra, Korkmaz'ın ters kelepçe takıldığı o anlara ilişkin fotoğraf karesi yer alıyor.Uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Korkmaz adliyeye sevk edildi.