



Mine Mumcu ismi, bir süre önce, sosyeteden bazı isimlerin de aralarında olduğu 'dolandırıcılık' iddiası ile gündeme geldi. Hakkında açılan bir dizi dava ve suç duyurusu bulunan Mumcu, geçen 6 Kasım'da Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Mumcu, 4 Kasım günü, Ataşehir'de bulunan bir AVM'de saldırıya uğradığını belirterek "4 Eylül günü Yeliz Tuba Y., Cemile A., Elif A. ile ismini bilmediğim bir erkek şahıs bana saldırdı. Bana, ellerinde bulunan bıçak ile saldırdılar. Beni darp etiler, vücudumun çeşitli yerlerinden yara aldım" dedi. Mumcu, kendisine saldıran kişilerden Yeliz Tuba Y.'nin, başını beton zemine defalarca vurduğunu belirterek, üzerinde bulunan bileklik, küpe gibi değerli ziynet eşyalarının da zorla alındığını belirtti. Söz konusu olay ile ilgili Mumcu, 5 Eylül günü üç kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KUAFÖRÜN ÖNÜNDE DARP

Mumcu ifadesinin devamında, anılan gün saldırıya uğramasına zemin hazırlayan kişinin, eski sevgilisi Aykut S. olduğunu iddia ederek "Beni bu tezgahın içine, Aykut S., bilerek getirdi. Benden sürekli olarak para istiyorlardı. Benden para istemelerinin sebebi, ticari bir ilişkiden kaynaklı. Fakat ben ticari ilişkimizin gerektirdiği ödemeleri zamanında ve anlaşıldığı gibi yapıyordum. Fakat benden bu paraların çok daha fazlasını istiyorlardı. Vermek istemediğim zamanlarda biraz önce anlattığım gibi ya beni takip ediyorlar tehdit ediyorlar ya da darp ediyorlardı. Seni öldürürüz diye sürekli tehdit edildim. Ben de onlardan korktuğum için bu güne kadar ne istedilerse yapmak zorunda kaldım" dedi.