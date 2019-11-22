Kadına şiddete tepki gösteren genç intihara kalkıştı. Olay dün Adana'da yaşandı. Psikolojik sorunları olan Eren A. (29) 3 katlı evin çatısına çıktı. 'Kadına şiddet, hayvan hakları ve taciz' olaylarına tepki gösterdi. Bir ara ise etrafa kiremit fırlattı. Zor da olsa ikna edilerek aşağı indirildi.
- Yaşam
- 22.11.2019
- Gazete
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