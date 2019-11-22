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şiddet’ olaylarına tepki için çatıya çıktı,

 şiddete tepki göst genç a kalkıştı. Olay dün 'da yaşandı. sorunları olan Eren A. (29) 3 katlı evin çatısına çıktı. 'Kadına şiddet, hayvan hakları ve taciz' olaylarına tepki gösterdi. Bir ara ise . da olsa ikna edilerek aşağı indirildi.

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