

Instagram hesabında 1.2 milyon, YouTube'da ise 1.1 milyon takipçisi bulunan ve attığı her video, yaptığı her paylaşım yüzbinlerce görüntülenen Şeyda Erdoğan, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Genç kadın, babası tarafından sürekli tehdit edildiğini anlattı.

Erdoğan şunları söyledi: "Bir yıl önce annem ve babam boşandı. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir."