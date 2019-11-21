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Sosyal medya fenomeni babası tarafından tehdit edildiğini iddia etti

Sosyal medya fenomeni , kendisinin, annesinin ve kardeşinin babası tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Erdoğan, "Bir yıl önce annem ve babam boşandı. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir." dedi.


Instagram hesabında 1.2 milyon, YouTube'da ise 1.1 milyon takipçisi bulunan ve attığı her video, yaptığı her paylaşım yüzbinlerce görüntülenen Şeyda Erdoğan, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Genç kadın, babası tarafından sürekli tehdit edildiğini anlattı.

BU BİR SUÇ!
Erdoğan şunları söyledi: "Bir yıl önce annem ve babam boşandı. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir."

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