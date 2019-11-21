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  • 22.11.2019 07:45
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 07:45

Beyoğlu'nda trafiği felç etmişlerdi! O magandalar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde bir asker eğlencesi sırasında Beyoğlu'nda yolu kapatıp trafiği felç ettikleri belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Trafiği felç etmişlerdi! O magandalar yakalandı

Beyoğlu'nda bir asker uğurlama konvoyu sırasında, yolu kapattıkları, lastik yaktıkları, trafiği tehlikeye sokarak havaya ateş açtıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda asker uğurlama konvoyu sırasında trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle 3 şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında ise Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 1002 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan incelemede şüphelilerden Sediban Y'nin "Kasten yaralama" konusundan 1 adet suç kaydı bulunduğu, Ramazan Y.'nin "Konut Dokunulmazlığının İhlal" konusundan 1, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" konusundan 2, "Motosiklet Hırsızlığı" konusundan 1 ve "Görevli Memura Mukavemet" konusundan 1 olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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