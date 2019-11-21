Antakya'da cezaevi firarisi eşini vahşice öldürdü

Hatay Antakya'da Ahmet Kaya (47), kaldığı cezaevinden firar etti. Ardından boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın (41) evine gitti. Kadını kalbinden ve karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sibel Kaya, kurtarılamadı. Katil koca ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
- Yaşam
- 21.11.2019
- Gazete
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