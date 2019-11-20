Truva’ya 25 euro İspanya’nın Oviedon şehrinden Prudencio Antuna Suarez çifti, içinde 25 euro ve Truva atı önünde fotoğraflarının bulunduğu bir mektubu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’e göndererek, kendisinden mini bir truva atı alıp kendilerine kargolatmalarını rica etti.

İspanyol Suarez, Çanakkale'ye mektup içinde 25 euro gönderdi. Tahta Truva Atı istedi. TÜM MANŞETLER