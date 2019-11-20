İsrail'in Bloomfield Stadı'ndaki hazırlık maçında Uruguay'la Arjantin karşılaştı. İlk gol Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarez'in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı. Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.

BİLEREK GİTMEK İSTEMEDİ

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ise bu karşılaşmada forma giymedi. Daha önce yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin bel ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilmişti. Ancak bazı iddialara göre; Muslera, İsrail'e bilerek gitmek istemedi. Yıllardır Müslüman bir ülkede forma giyen Uruguaylı kalecinin, zaten bir turnuva maçı olmaması sebebiyle Arjantin'le İsrail'de oynamak istemediği belirtildi. Nando, Türk futbolseverleri kırmak istemedi.