Evlat dehşeti!

İzmir Bornova'da dün Muhammed D. (21) annesi Esma S'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Daha fazla kaçamayacağını anlayan zanlı ise dün teslim oldu. Suçunu itiraf eden Muhammed D. "Annemin erkek arkadaşı Süleyman B'yi de bıçakladım. İlişkilerine karşıydım" dedi. Genç adam adliyeye sevk edildi. Bu arada, Süleyman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 20.11.2019
- Gazete
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