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Amasra'da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

 Amasra'da 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Astsubay Hakan K. (34) gözden uzaklaştı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dalışta facia
Bartın Amasra'da 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Astsubay Hakan K. (34) gözden uzaklaştı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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