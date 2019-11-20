Bartın Amasra'da 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Astsubay Hakan K. (34) gözden uzaklaştı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bartın Amasra'da 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Astsubay Hakan K. (34) gözden uzaklaştı. Aramalar sonuçsuz kaldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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