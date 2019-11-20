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  • 21.11.2019 07:40
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 07:40

'da gece yarısı acı kaza

'da gece yarısı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yol kenarına devrildi. Kaza sonucu ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan şoför tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da gece yarısı acı kaza

'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızılöz Mahallesi mevkisinde Sami Karabiber'in (39) kullandığı 06 ZFR 11 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Karabiber ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabiber müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabiber'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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