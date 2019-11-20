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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 21:18

20 Kasım çekiliş sonuçları duyuruldu! Geçen hafta üç talihli 312 bin lira kazanmıştı

13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Adana, Aydın ve Mersin'deki talihliler 312 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bayilerden loto oynayanların heyecanla beklediği çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 20 Kasım açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları duyuruldu!

Geçen haftaki çekilişlerin ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 13 Kasım'da Şans Topu çekilişlerinde 312 liralık üçe bölünmüştü. Akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu haftaki çekilişlerin ardından hangi numaralar kazandı? İşte 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları...

13 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 7 - 8 - 25 - 29 - 32 ve +6

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