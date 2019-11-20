Geçen haftaki çekilişlerin ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 13 Kasım'da Şans Topu çekilişlerinde 312 liralık üçe bölünmüştü. Akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu haftaki çekilişlerin ardından hangi numaralar kazandı? İşte 20 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları...

13 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 7 - 8 - 25 - 29 - 32 ve +6