Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.11.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:24

Yol çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 2 bin yıllık bulundu! Yer:

Belediyesi ekipleri tarafından bulunan ve Roma dönemine ait olduğu öğrenilen te uzmanlar tarafından yapılan incelemede içerisinde çıkarılan insan iskeleti parçaları, cam bir kaba ait parçalar ve ağız kısmı kırık pişmiş parfüm şişesi bulundu. Lahitten çıkarılan paralar incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne götürüldü. Lahit içerisinde bulunan insan iskeleti üzerinde yapılan ilk antropolojik değerlendirmeler lahdin erişkin bir kadına ait olduğuna işaret ediyor.



Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, il merkezinde yapılan bir yol çalışması sırasında mezarın ortaya çıktığını söyledi.
Müzeye haber verilmesinin ardından uzmanların yaptığı inceleme sonucu bulunan mezarın Roma dönemine ait bir lahitin ortaya çıktığını dile getiren Şengül, "Titizlikle yapılan incelemeler sonunda ilk buluntular Roma dönemi M.S. 2. yüzyıla ait lahit mezar içerisinde bulunan iskeletin yaşlı bir kadına ait olduğunu gösteriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYol çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 2 bin yıllık lahit bulundu! Yer:Çorum
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri