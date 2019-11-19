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  • 19.11.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 17:45

Önce belediye başkanının aracını kurşuladılar sonra bu notu bıraktılar!

’in ’li Belediye Başkanı ’nun özel aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Şüphelilerin, aracın üzerine 'Bu seni son uyarımız' yazılı not bırakması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun 42 K 3540 plakalı park halindeki hafif ticari aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Başkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde 'Bu seni son uyarımız' yazılı not buldu.

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