Bugünkü
Takvim

O müdür görevden alındı

(), 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısını görevden aldı. MEB'den yapılan açıklamada, diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilerek. "İnceleme ve soruşturma hassasiyetle sürmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

O müdür görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı (), 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısını görevden aldı. MEB'den yapılan açıklamada, diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilerek. "İnceleme ve soruşturma hassasiyetle sürmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriO müdür görevden alındı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri