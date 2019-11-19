O müdür görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısını görevden aldı. MEB'den yapılan açıklamada, otizmli çocukların diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilerek. "İnceleme ve soruşturma hassasiyetle sürmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, müfettişlerin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.
- Yaşam
- 19.11.2019
- Gazete
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