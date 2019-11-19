



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova'nın Konyaaltı Sahili'ne yönelik hazırladığı bilimsel çalışma, 7.5 kilometre uzunluğundaki 'mavi bayrak' sahibi Konyaaltı Sahili'nin kıyı erozyonuyla hızla yok olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Dipova, farklı tarihlere ait topoğrafik ölçümlerin ve uydu görüntülerinin karşılaştırılması yolu ile hazırladığı çalışma sonucunda bir yıldan kısa bir sürede 1 hektara (10 bin metrekare) yakın kumsal alanının erozyonla yok olduğunu tespit etti.