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  • 19.11.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:47

Korkutan rapor: Konyaaltı i 10 ayda 10 bin metrekare eridi

’nın dünyaca ünlü Konyaaltı inde erozyonun 10 ayda 1 hektarlık kumsal alanını yok ettiği belirtildi. ’nde uydu görüntüleri karşılaştırılarak hazırlanan rapora göre kıyı çizgisinde gerileme 19 metreye ulaştı.



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova'nın Konyaaltı Sahili'ne yönelik hazırladığı bilimsel çalışma, 7.5 kilometre uzunluğundaki 'mavi bayrak' sahibi Konyaaltı Sahili'nin kıyı erozyonuyla hızla yok olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Dipova, farklı tarihlere ait topoğrafik ölçümlerin ve uydu görüntülerinin karşılaştırılması yolu ile hazırladığı çalışma sonucunda bir yıldan kısa bir sürede 1 hektara (10 bin metrekare) yakın kumsal alanının erozyonla yok olduğunu tespit etti.

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