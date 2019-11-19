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  • 19.11.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 19:40

19 Kasım sonuçları tam liste açıklandı! Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bayilerden bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyordu. Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından çekiliş sonuçları açıklandı. Bilet alanlar şimdi nı öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 19 Kasım Milli Piyango sonuçları tam liste...

19 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bilet alan on binlerce kişi noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçlarını araştırıyor. Arama motorlarında Milli Piyango hakkında araştırmalar artış gösterirken idare tarafından sonuçların tam listesi yayımlandı. İşte her ayın 9'u 19'u ve 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçları...

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

123914

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

251284

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

023786 045598 132617 245381 271632 335977
409042 431525 538124 540792

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011735 029738 043617 095924 120596 164714
190670 308179 328205 330668 345622 371884
407698 443420 447639 505549 525406 534988
543190 584221

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