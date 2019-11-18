Bugünkü
Takvim

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü. Olay dün Isparta'da meydana geldi. Isparta’da öfkeli kayınbirader, tartıştığı uzman çavuş eniştesini ve ablasını katletti.

'Kıyan'birader!
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü. Olay dün Isparta'da meydana geldi. Uzman çavuş Erkan Öztürk, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı kavga, büyüdü. Cinnet getiren genç adam, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Daha sonra da kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli polise haber verdi. Ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı. Polis, katil zanlısının peşine düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri