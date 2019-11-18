Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü. Olay dün Isparta'da meydana geldi. Isparta’da öfkeli kayınbirader, tartıştığı uzman çavuş eniştesini ve ablasını katletti.

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü. Olay dün Isparta'da meydana geldi. Uzman çavuş Erkan Öztürk, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı kavga, büyüdü. Cinnet getiren genç adam, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Daha sonra da kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli polise haber verdi. Ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı. Polis, katil zanlısının peşine düştü.