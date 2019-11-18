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  • 18.11.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 15:41

Son dakika: 'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... 'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. kaldırılan yaralılardan , ile sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ekber Toprak (60) yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, Divriği-Sincan-Kangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde Hıdır Yılmaz (68) idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan (69), Mürteza Çolak (72) ve Özgür Toprak (41) yaralandı.

kaldırılan yaralılardan Zülfi Yılmaz, ile sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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