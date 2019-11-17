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  • 17.11.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 15:04

'de orman yangını! Evler boşaltılıyor

Düziçi'nde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle çevrede bulunan 2 ev boşaltıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Osmaniye'de orman yangını! Evler boşaltılıyor

'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 ev boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların mahalleyi sarması üzerine 2 ev boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazözlerin söndürmeye çalıştığı yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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