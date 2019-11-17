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  • 17.11.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 12:46

Facia ucuz atlatıldı! Yere çakılmaktan son anda kurtuldular

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Pamukkale'de yamaç paraşütü pilotu ve yolcusu uçuş esnasında ters rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti. Pilot ve yolcu şans eseri bir ağacın dallarına takılarak hayatta kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan kurtarıldı.

Facia ucuz atlatıldı! Son anda kurtuldular

'de Pamukkale üzerinde gerçekleştirilen uçuş sırasında kontrolü kaybeden yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, travertenlere çakılmaktan paraşütün ağaçlara takılması sayesinde kurtuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, paraşüt pilotu Furkan Yurtsev (22), yolcu Hakan Göksu (23) ile Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Yurtsev, traverten üzerinde fotoğraf çektiği sırada ters rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti.

İkiliyi taşıyan paraşüt, travertenlerin bulunduğu bölgedeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takıldı.

Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merdiven uzatarak ağaçta asılı kalan Yurtsev ile Göksu'yu bulunduğu yerden indirdi.

Paraşütçü Furkan Yurtsev, yaptığı açıklamada, yara almadan kurtuldukları için sevinçli olduklarını belirterek, kazayı en az hasarla atlatmak amacıyla paraşütü ağaçların üzerine indirmeyi tercih ettiğini söyledi.

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