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  • 17.11.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 19:26

'' filmi 'da gerçek oldu! Avrupa diye...

üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen 6 mülteci, insan kaçakçıları tarafından 'ın Muratlı ilçesinde bırakıldı. mültecilerin Muratlı’da bırakılması, '' filminde ’in canlandırdığı ‘Maho’ karakterinin köylüleri vaadiyle kandırarak ’a bıraktığı sahneyi akıllara getirdi.

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu!

üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen 6 mülteci, insan kaçakçıları tarafından 'ın Muratlı ilçesinde bırakıldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hanoğlu Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma güçleri, burada yurda yasa dışı yollarla giren uyruklu 6 kişilik göçmen grubunun olduğunu tespit etti. Yaya olarak ilerleyen grubu durdurarak yakalayan jandarma ekipleri, kimlik tespitleri için karakola götürdü.

Kimlik tespitleri tamamlanan Pakistanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayı'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kendilerini Avrupa ülkelerinde sanan mültecilerin Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi civarına kimler tarafından bırakıldıkları ise araştırılıyor.

'BANKER BİLO' FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ
Öte yandan, mültecilerin Muratlı'da bırakılması, '' filminde 'in canlandırdığı 'Maho' karakterinin köylüleri vaadiyle kandırarak 'a bıraktığı sahneyi akıllara getirdi.

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