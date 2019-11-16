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Kaputta 400 metre

İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre gittikten sonra yola savruldu. Yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaydan 4 saat sonra yakalanan, 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu, tutuklandı.

Kaputta 400 metre
İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre gittikten sonra yola savruldu. Yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaydan 4 saat sonra yakalanan, 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu, tutuklandı.

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