Kaputta 400 metre

İzmir'de kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü Hakan Kolaylıoğlu, kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre gittikten sonra yola savruldu. Yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaydan 4 saat sonra yakalanan, 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine el konulan Kolaylıoğlu, tutuklandı.
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