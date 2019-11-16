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  • 16.11.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 12:30

Boğazı'nda nın eşiğinden dönüldü

Boğazı'nda bu sabah saatlerinde bir yolcu feribotunun güzergahı üzerinde duran balıkçı teknesi durumu son anda fark edince büyük bir dan dönüldü.

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait yolcu feribotu, bu sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yaklaşmak üzereyken yürekler ağza geldi. Feribotun güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknesi uzun süre hareket etmeyince denizde panik yaşandı.



Feribotun korna çalmasıyla durumu fark eden teknenin kaptanının hızlı bir hamleyle tekneyi güzergah üzerinden emniyetli bir noktaya çekmesiyle büyük bir dan dönüldü. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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