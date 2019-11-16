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33 saatlik mucize

'de yapımı devam eden Camisi inşaatında çökme yaşandı. Mühendis , iskelenin altında kaldı. 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Gaziantep Şahinbey'de yapımı devam eden Camii inşaatında önceki gün çökme meydana geldi. Korkunç olayın ardından inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37), enkaz altında kaldı. Talihsiz adamı bulmak için , UMKE, AKUT ve itfaiye personelleri arama çalışması başlattı. Zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, hummalı çalışmalarla inşaat dışına taşındı. Dün gece Küçükcan'a ulaşıldı. 33 saat sonra yaralı olarak kurtarılan evli ve iki çocuk babası, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Enkaz başında bekleyen yakınları, sevinçten gözyaşlarını tutumadı.


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