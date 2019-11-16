16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde pek çok kişi arama motorlarında 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın sonuçları...

16 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 16 - 32 - 33 - 34 - 43 - 45