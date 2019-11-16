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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 21:17

16 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Çarşamba günü yaklaşık 5 milyonluk ikramiye...

çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 13 Kasım Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde 4 milyonluk 916 bin liralık ikramiyeyi Adana'daki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyenin bir talihli tarafından kazanılmasıyla Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi bugün yapılan çekilişlere odaklandı. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte 16 Kasım ...

16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde pek çok kişi arama motorlarında 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın sonuçları...

16 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 16 - 32 - 33 - 34 - 43 - 45

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