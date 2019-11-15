Kocaeli Gölcük Şehit Volkan Tantürk Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bor (14), okul kantininden pet şişe su satın aldı. Bir yudum içen Bor, tadı ve kokusunun kötü olması sebebiyle hemen sıvıyı tükürdü. Ancak dudakları ve ağzı yandı. Hastaneye kaldırılan Bor'un kezzap içtiği tespit edildi. Boğazının hasar görmemesi için damardan beslenen Bor'un tat alma yetisini kaybettiği belirlendi. Yakalanan kantinci K.E., içinde kezzap olan pet şişeyi öğrenciye yanlışlıkla verdiğini belirtti.
- Yaşam
- 15.11.2019
- Gazete
Kantinden aldığı pet şişeyi su diye kafaya dikti, içinden tuz ruhu çıktı!
Kocaeli Gölcük Şehit Volkan Tantürk Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bor, kantinden aldığı pet şişeyi su diye kafaya dikti. Ağzı yanınca sıvıyı tükürdü, ama tat alma duyusunu kaybetti.
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