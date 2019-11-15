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Kantinden aldığı yi su diye kafaya dikti, içinden tuz ruhu çıktı!

Lisesi öğrencisi , kantinden aldığı yi su diye kafaya dikti. Ağzı yanınca sıvıyı tükürdü, ama tat alma duyusunu kaybetti.

Suç ve cefa
Kocaeli öğrencisi Yusuf Bor (14), okul kantininden su satın aldı. Bir yudum içen Bor, tadı ve kokusunun kötü olması sebebiyle hemen sıvıyı tükürdü. Ancak dudakları ve ağzı yandı. Hastaneye kaldırılan Bor'un kezzap içtiği tespit edildi. Boğazının hasar görmemesi için damardan beslenen Bor'un tat alma yetisini kaybettiği belirlendi. Yakalanan kantinci K.E., içinde kezzap olan pet şişeyi öğrenciye yanlışlıkla verdiğini belirtti.

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