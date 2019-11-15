Eşini öldürmeden önce kızını istismar etmiş! Mide bulandıran iğrenç şüphe

Ankara Mamak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü Şubat 2019'da silahla öldüren Şükrü Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcının mütaalasında, genç kadının öldürülmeden önce, kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü eşinden şikâyetçi olduğuna ve şikayetin ardından katledildiğine dikkat çekildi. Mütalaada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gönderdiği rapora dikkat çekilerek, cinsel istismarın sabit olduğu tespitine yer verildi.

Döndü Şengül'ün ölmeden önce babasının kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kızı için psikiyatri doktorundan randevu aldığı ortaya çıkmıştı. Mütalaada, Döndü Şengül'ün bu nedenle eşinden şikayetçi olduktan sonra öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

"BU YÜZDEN VURULDU"

Mağdur kız ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Neslihan Ceylan da duruşmada, "Döndü Şengül istismarı açığa çıkarıp kocasından şikayetçi olduğu için öldürülmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin raporunda çocuğun beyanlarının çelişkili olmadığı, yalan söylemesini gerektirir bir durum bulunmadığı ve bu durumun çocukta travma yarattığı belirtilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi. Sanık Şükrü Şengül ise suçlamayı reddederek "Ben eşimi bu iftirası yüzünden öldürdüm. Ben böyle bir şey asla yapmadım, çocuğumu kullanmasınlar." diye konuştu. Şengül çiftinin iki çocuğuna anneannesinin baktığı belirtildi. Mağdur olduğu öne sürülen çocuğun psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi