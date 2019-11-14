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  • 14.11.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:37

'da süt fabrikasında

Karacabey'de bulunan bir süt fabrikasında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da süt fabrikasında yangın

'nın Karacabey ilçesinde bir süt fabrikasının biyogaz tesisinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrika sahasında bulunan biyogaz tesisinin, atıkların çürütüldüğü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay sırasında elinden hafif yaralanan işçi ise Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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