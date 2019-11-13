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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 08:15

Son dakika: 5 il için saat verdi! Sağanak yağış geliyor! 13 Kasım raporu

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. İşte raporu...

Meteoroloji 5 il için saat verdi!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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