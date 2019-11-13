Bugünkü
Takvim

'ta yıkılan duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti

 Erfelek'te dün bir evin inşaat duvarı devrildi. 3 yaşındaki , beton yığınının altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Katil duvar
Sinop Erfelek'te dün bir evin inşaat duvarı devrildi. 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, beton yığınının altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSinop'ta yıkılan duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri