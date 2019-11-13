Sinop Erfelek'te dün bir evin inşaat duvarı devrildi. 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, beton yığınının altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Sinop Erfelek'te dün bir evin inşaat duvarı devrildi. 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, beton yığınının altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
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