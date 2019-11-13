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varsa satışta eş rızası gerekir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Şerh varsa satışta eş rızası gerekir
Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?
eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu i ile, kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konuttaki haklar sınırlanamaz. Şerh için eşlerden biri veya ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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