Şerh varsa satışta eş rızası gerekir

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?
Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konuttaki haklar sınırlanamaz. Şerh için eşlerden biri veya ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.
Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile, kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konuttaki haklar sınırlanamaz. Şerh için eşlerden biri veya ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMALhukuk@takvim.com.tr
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