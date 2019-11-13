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bu kez ’da! Bakkalları gezdi, mahallelinin larını ödedi

'da daha önce ve 'deki ihtiyaç sahiplerinin veresiye larını ödeyip, yardımda bulunan hayırsever, bu kez 'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek mahallelinin borcunu ödeyen hayırsever; ailelere bin lira, çocuklara da 50 lira harçlık verdi. Kendisine soru soranlara ise, "' deyin, bana yeter" dedi.

İstanbul'da daha önce ve 'deki ihtiyaç sahiplerinin veresiye larını ödeyip, yardımda bulunan hayırsever, bu kez 'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek mahallelinin borcunu ödeyen hayırsever; ailelere bin lira, çocuklara da 50 lira harçlık verdi. Kendisine soru soranlara ise, "' deyin, bana yeter" dedi.



Market sahibi ise şunları söyledi: Borcunu veremeyen var mı diye sordu. Liste çıkarttım, kapı kapı dolaştık. 6 noktada bire bir görüşme yaptık. Onlara borcunu verdi. Hem de bir miktar para verdi.

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