İstanbul'da daha önce Beyoğlu ve Başakşehir'deki ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip, yardımda bulunan hayırsever, bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek mahallelinin borcunu ödeyen hayırsever; ailelere bin lira, çocuklara da 50 lira harçlık verdi. Kendisine soru soranlara ise, "Robin Hood' deyin, bana yeter" dedi.
Market sahibi ise şunları söyledi: Borcunu veremeyen var mı diye sordu. Liste çıkarttım, kapı kapı dolaştık. 6 noktada bire bir görüşme yaptık. Onlara borcunu verdi. Hem de bir miktar para verdi.
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