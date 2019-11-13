Ispanak, yiyenleri hastanelik etti. Ünlü doktorlar birbirine girdi. Prof. Karatay, suçu tarım ilaçlarına yükledi. "İnsanları bromür zehirledi" dedi. Prof. Erk ise sert cevap verdi: Kesinlikle doğru değil. O ilaç, 15 yıldır yasak. Ayrıca ıspanakta değil, çilek ve karpuz ilacı olarak kullanılır.
Prof. Dr. Canan Karatay ıspanak yiyenlerde görülen zehirlenmelerle ilgili bir iddia ortaya attı: "200 kişinin zehirlenmiş olduğu olay tipik akut pestisit zehirlenmesidir. Yani tarım zehiri ile akut pestisit zehirlenme belirtisidir. Pestisitin içinde bulunan bromür tuzları ve karbonatın sebep olduğu zehirlenmedir" açıklamasını yaptı.
İstabul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu iddianın yalan olduğunu belgeyle ispatladı: "Canan Karatay'ın bahsettiği metil bromür zehirlenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü metil bromür ozon tabakasına zarar verdiği için Türkiye'de 8 Nisan 2004 tarihli 25427 sayılı Resmi Gazete'ye göre yasaklanmış bir ilaçtır."
Prof. Dr. Erk, Canan Karatay'ın bilmeden konuştuğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı, zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını açıklamıştı.
Prof. Dr. Canan Karatay ıspanak yiyenlerde görülen zehirlenmelerle ilgili bir iddia ortaya attı: "200 kişinin zehirlenmiş olduğu olay tipik akut pestisit zehirlenmesidir. Yani tarım zehiri ile akut pestisit zehirlenme belirtisidir. Pestisitin içinde bulunan bromür tuzları ve karbonatın sebep olduğu zehirlenmedir" açıklamasını yaptı.
İstabul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu iddianın yalan olduğunu belgeyle ispatladı: "Canan Karatay'ın bahsettiği metil bromür zehirlenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü metil bromür ozon tabakasına zarar verdiği için Türkiye'de 8 Nisan 2004 tarihli 25427 sayılı Resmi Gazete'ye göre yasaklanmış bir ilaçtır."
Prof. Dr. Erk, Canan Karatay'ın bilmeden konuştuğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı, zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını açıklamıştı.
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