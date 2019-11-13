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Prof. Dr. 'den 'a tepki! "Söylediği ilaç ’de kullanılmıyor"

‘Ispanağa güzel avrat otu karıştı’ diyenlere tepki gösterdi. ‘Sorun ilacı’ dedi. Prof. Dr. de Canan Karatay’ı eleştirdi: Söylediği ilaç ’de kullanılmıyor

Ispanağın suçu ne
Ispanak, yiyenleri hastanelik etti. Ünlü doktorlar birbirine girdi. Prof. Karatay, suçu ilaçlarına yükledi. "İnsanları bromür zehirledi" dedi. Prof. Erk ise sert cevap verdi: Kesinlikle doğru değil. O ilaç, 15 yıldır yasak. Ayrıca ıspanakta değil, çilek ve karpuz ilacı olarak kullanılır.

Prof. Dr. ıspanak yiyenlerde görülen lerle ilgili bir iddia ortaya attı: "200 kişinin zehirlenmiş olduğu olay tipik akut pestisit zehirlenmesidir. Yani tarım zehiri ile akut pestisit zehirlenme belirtisidir. Pestisitin içinde bulunan bromür tuzları ve karbonatın sebep olduğu zehirlenmedir" açıklamasını yaptı.



İstabul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bu iddianın yalan olduğunu belgeyle ispatladı: "Canan Karatay'ın bahsettiği metil bromür zehirlenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü metil bromür ozon tabakasına zarar verdiği için Türkiye'de 8 Nisan 2004 tarihli 25427 sayılı Resmi Gazete'ye göre yasaklanmış bir ilaçtır."



Prof. Dr. Erk, Canan Karatay'ın bilmeden konuştuğunu söyledi.



, zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını açıklamıştı.





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