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Kıskançlık cinayeti

İzmir Bornova'da Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine sürekli gelen Mehmet Özkan'ı görünce kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle vurarak katletti. Ardından kayıplara karıştı.

Kıskançlık cinayeti
İzmir Bornova'da Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine sürekli gelen Mehmet Özkan'ı görünce kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle vurarak katletti. Ardından kayıplara karıştı.

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