İzmir Bornova'da Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine sürekli gelen Mehmet Özkan'ı görünce kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle vurarak katletti. Ardından kayıplara karıştı.
- Yaşam
- 13.11.2019
- Gazete
Kıskançlık cinayeti
İzmir Bornova'da Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine sürekli gelen Mehmet Özkan'ı görünce kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle vurarak katletti. Ardından kayıplara karıştı.
- Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
- Tahliye olduğu gün silahla vuruldu!
- Robin Hood Tuzla’da
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.