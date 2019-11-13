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  • 13.11.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 10:18

'da korkunç kaza! Tren otomobili altına aldı yaralılar var

Malatya - Tatvan seferini yapan tren 'da hemzemin geçitte otomobille çarpıştı. Korkunç kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya - Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.

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