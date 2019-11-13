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  • 13.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 18:00

'da girişimi

haberine göre 'da bulunan bir banka şubesi silahlı kişiler tarafından soyulmaya çalışıldı. Kaçmaya çalışırken yakalanan soyguncu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saat 16.00 sularında 'nın Terazidere mahallesinde bulunan bir banka şubesi, silahlı bir kişi tarafından soyulmaya çalışıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahıs, silahı ile görevlileri etkisiz hale getirirken paraları alıp kaçmaya çalıştı.

Daha sonra kaçmaya çalışırken yolda bulunan bir vatandaşın müdahalesiyle yere düşen soyguncu yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncu gözaltına aldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, soygun girişimi ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Takvim.com.tr/Özel haber

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