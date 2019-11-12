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  • 13.11.2019 02:20
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 02:20

'da akaryakıt istasyonuna daldı! O anlar kamerada...

'da, akaryakıt istasyonuna giren paniğe neden oldu. Akaryakıt çalışanları korku dolu anlar yaşadı. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'da, akaryakıt istasyonuna giren paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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